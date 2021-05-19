مغاربة سبتة المحتلة“ يقدمون الملابس والمأكولات لأبناء وطنهم

”مغاربة سبتة المحتلة“ يقدمون الملابس والمأكولات لأبناء وطنهم (+فيديو)

2021-05-19 / 11:18 مساءً
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هبة بريس - سبتة المحتلة

أقدم عدد من المغاربة المقيمين بمدينة سبتة المحتلة، على مساعدة المهاجرين المغاربة المتسللين إلى المدينة منذ يوم أمس الثلاثاء 19 ماي 2021، عبر مدهم بوجبات غذائية بصفة يومية مع منحهم ملابس خاصة وبعض الأغطية والأفرشة.

وحسب مقاطع فيديو، توصلت بها جريدة ”هبة بريس“ الإلكترونية من مدينة سبتة المحتلة، فإن المغاربة المقيمين بالمدينة يقدمون وجبات ومأكولات وألبسة للمهاجرين الذين يتحدرون من المغرب وأيضاً من دول جنوب الساحل.

وأكد عدد من المهاجرين المغاربة والذين أغلبهم قاصرين، على التعامل الإنساني للمغاربة المقيمين بمدينة سبتة المحتلة، معبرين عن شكرهم وامتنانهم على المساعدات الإنسانية التي يقدمونها لهم في هاته المحنة

 

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