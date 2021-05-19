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الصورة من الارشيف

الولايات المتحدة تطلب من إسبانيا والمغرب العمل على حل الأزمة في سبتة

2021-05-19 / 10:47 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

طالبت الولايات المتحدة من إسبانيا والمغرب اليوم الأربعاء العمل معًا لحل الأزمة في مدينة سبتة المحتلة .

وقالت جالينا بورتر ، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية ، خلال مؤتمر صحفي “نحن ندعم عمل كل من إسبانيا والمغرب معًا من أجل التوصل إلى حل”. حتى الآن ،

واضافت الأخيرة ” تجنبت واشنطن التعليق على أزمة سبتة في شمال إفريقيا ، معتبرة أنها قضية ثنائية بين المغرب وإسبانيا. وعلى الرغم من أنه لم يخض في التفاصيل

و شددت بورتر على أن الولايات المتحدة ملتزمة بتعزيز عمليات الهجرة “الإنسانية والمنظمة والعادلة” من خلال السياسات الثنائية والمتعددة الأطراف ، فضلاً عن برامج تطوير قدرات السلطات المحلية.

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