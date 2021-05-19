مواجهات بين “حراكة” وافدين والقوات الأمنية بالفنيدق
هبة بريس- مكتب طنجة
اندلعت قبل قليل من مساء اليوم الأربعاء 19 ماي الجاري، مواجهات بين عشرات “الحراكة” الوافدين من مختلف مدن المملكة بينهم مهاجرين ينحدرون من دول افريقيا جنوب الصحراء ، والقوات الأمنية التي تحاول إخلاء الطريق المؤدية لمعبر باب سبتة المحتلة (الحدودي).
وبحسب ماعاينته “هبة بريس” فان عملية كر وفر انطلقت بين “الحراكة” والقوات العمومية بعدما حاول عدد منهم التقدم نحو السياج الفاصل بين المدينة السلية والفنيدق، مادفعهم الى رشق القوات الامنية بالحجارة واشعال النار في عجلات السيارات.
وتمكنت القوات الامنية الى حدود كتابة هاته الأسطر من ابعاد “الحراكة” عن النقطة “الحدودية” وسط تخوفات من انتقال عملية الكر والفر الى داخل شوارع مدينة الفنيدق.
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تعليق واحد
باراك ما تحميو سبليون الحازق ياك هما كيقلبو على العمل الانساني مع المجرمين و المطلوبين دوليا اوا خليو الخوت اهاجرو لربما احروا سبتة ا مليلة بوحدهم و سبليون المنافق اهز قلوعوا و يقطع البحر ان شاء الله