قناة الجزيرة تُثير غضب المغاربة بعد نشرها لخارطة المغرب دون صحرائه
أثارت قناة الجزيرة القطرية، موجة غضب عارمة في أوساط مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب، بعدما بثت صورة لخارطة المملكة، مبتورةً من صحرائها
وفاجأت القناة القطرية مشاهديها المغاربة، بعدما عرضت خارطة المملكة من دون صحرائها، في واقعة أثارت الكثير من التساؤلات وذلك خلال مناقشتها للأزمة المغربية الاسبانية
وسجل فيسبوكي قوله “في عز أزمتها الخانقة مع بداية الحصار، رفض المغرب الانضمام لدول الحصار مما تسبب في أزمة حادة بين بعض الدول المتزعمة له والمغرب، بل قام جلالة الملك بوساطات لرأب الصدع في البيت الداخلي الخليجي، وقام حينها بزيارة مباشرة من الإمارات للدوحة، وهاهي قطر ترد الجميل”.
قبل ان يتساءل “لماذا قطر لم تفتح قنصلية لها في الأقاليم الجنوبية للمغرب حتى الآن ؟
يشار إلى أن الموقف الرسمي لقطر، يؤكد على مغربية الصحراء، كما سبق للدولة أن أعربت عن تأييدها للخطوات التي قامت بها القوات المسلحة الملكية المغربية لطرد عصابة البوليساريو الانفصالية، في الـ 13 من شهر نوفمبر الماضي، من معبر الكركارات الحدودي.
11 تعليقات
الصحراء مغربية شاء من شاء وابى من ابى
ولكن حين وضعنا ايدينافي ايدي قتلة الاطفال طارت البركة
وهل هده هي المرة الأولى ؟
القناة القطرية يخترقها لوبي جزائري على المغرب ان يخصص له بعضا من وقته لامسح به الارض
قطر تستعمل قناة الجزيرة بدعوى انها قناة مستقلة لكن الواقع يوضح دائما ان قطر تتصرف بمعايير مزدوجة وهذا هو الهدف من هذه القناة لدى قطر. واخيرا. اتق شر من احسنت اليه
القافلة تمر والكلاب تنبح انا قاطعت،النضر إلى الجزيرة منذ،مذة،الانها الجزيرة الإداعة،صهيونية مية،بالمية،واشتريها الصهاينة،منذ،مذة،وبصفة،عامة،الخليجيين مجرد،حيوانات لاانسانية،ولا،ضمير، تركة،ابو لهب،انا حججت،هناك،وعرفتهم،على حقيقتهم ولكن البترول قريبا سيستغني،عليه،العالم،ويعودون،الى،الخيم ابنا ابو جهل وابو،لهب وسيعلم،الذين،ضلوا اي،منقلب ينقلبون،صدق،الله العضيم،وغيره،كذاب،انتهى،الكلام،والسلام
من أراد أن يشتهر يفعل ذلك على حساب المغرب من هنا تعرف قيمة المملكة المغربية. المهم المغرب يعيش في صحرائه و الكلاب تنبح
قطر هي شيطان العرب و قناة الجزيرة تطبل و تزمر و ترقص على نغماة هذا الشيطان.
الصحراء في مغربها والمغرب في صحراءه و لو كره الكارهون والدليل أكثر من 45 سنة و هي تحت سيادة المملكة المغربية من طنجة إلى لكويرة أغلق الملف و قضي الأمر الذي فيه تستفتيان…
الجزيرة او الخنزيرة هي منبع الشر والوباء الذي يهدد امن الدول العربية…إنها بوق اللستعمار في المنطقة…وهي تدعي مناصرة القصية الفلسطينية وهي الوحيدة التي تنتلك مكتبا داخل البيت الأبيض.
ليعلم المغاربة أن قناة الجزيرة فيها لوبي زازايري قوي يفرض اوجدوه أكتر من الصحافة المغاربة الدين يخافون على مناصبهم من الضياع لدى وجب على المغرب أن يتحرك
رأيي ان قطر تعتبر من الشياطين الأوائل للعرب لعنة الله عليهم الي يوم الدين شعب موسخ ويحتاج الي إعادة للتربية