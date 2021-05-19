استقالة جماعية لمستشارين تهز البيجيدي بـ”مولاي يعقوب”

ع محياوي _ هبة بريس

تلقى حزب العدالة والتنمية بإقليم مولاي يعقوب، ضربة موجعة بجماعة عين الشقف ، بعد إعلان مجموعة من أعضائه، استقالتهم الجماعية من كل هياكله ومكاتبه محليا وإقليميا ومن كل المهام الموكلة إليهم تتوفر هبة بريس على نسخة من الإستقالة ، احتجاجا على وضعية الحزب الذي يعيشها بذات الجماعة.

ويتعلق الأمر ب10 مناضلين ومسؤولين في الحزب بجماعة عين الشقف، الذين وقعوا استقالة جماعية منه وجهت نسخ منها للسلطة المحلية والكاتب الجهوي للحزب بجهة فاس _ مكناس، مؤكدين أن الاستقالة نهائية ولا رجعة فيها وتعبر عن قناعة ترسخت لديهم منذ مدة.

وقال ذات المستقيلون إنه لا يشرفهم الاستمرار في حزب يقوده محليا وإقليميا، أشخاص “همهم الوحيد تحقيق المصلحة الشخصية ولو بخرقهم للقوانين والشعارات التي يتغنون بها” بحسب تعبير رسالة استقالتهم، متحدثين عن غياب الديمقراطية الداخلية وتوظيف الكولسة والتدليس والافتراء.

وأشار الأعضاء المستقيلون إلى غياب التواصل اللازم للهيئات المجالية مع مناضلي الحزب واعتبارهم مجرد أرقام توظف في المحطات الانتخابية.

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