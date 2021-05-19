طرفاية: التعليم والصحة في صميم اهداف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

هبة بريس - أشعبان لحبيب

بمناسبة تخليد الذكرى 16، لانطلاق الورش الملكي المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، تحت شعار “كوفيد- 19والتعليم الحصيلة والتطلعات للحفاظ على المكاسب المنجزة”، شهدت قاعة الإجتماعات صباح اليوم بمقر عمالة إقليم طرفاية، إجتماع اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، برامج هذا الورش الملكي، الذي كلف أزيد من 20 مليون درهم و500 ألف درهم الكلفة المعتمدة، مابين2019 /2020، والتي تم تخصيصها لأجل تكريس البعد الإجتماعي لفلسفة هذا الورش الملكي، الرامي إلى تحسين الدخل ومحاربة الهشاشة والفقر.

ذات اللقاء الذي ترأسه الكاتب العام لعمالة إقليم طرفاية، وبحضور رؤساء الجماعات الترابية، ورئيس المجلس الإقليمي، ومختلف المصالح الخارجية بالإقليم، الذين قاموا بتقديم عرض حول المشاريع التي ساهمت فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، في إطار اتفاقيات الشراكة بين قطاع التعليم والصحة وبين هذا الورش الملكي، الذي ساهم بشكل كبير في الدفع بالتنمية البشرية للأجيال وإستهداف الفئات الإجتماعية الهشة عبر إنشاء مشاريع مذرة الدخل.

وفي معرض حديثه قال الطالبي حسنة، رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم طرفاية، أن برنامج “ارتقاء” جاء من أجل تأهيل الجمعيات بالإقليم قصد تمكينها من المشاركة الفعالة في تصور وتنفيذ وتقييم البرامج الاجتماعية العمومية، مؤكداً على ضرورة تجويد تدخلها وأدائها لتحقيق اهدافها المنشودة بمبلغ مليون و200 ألف درهم.

وزاد قالا أن الإقتصاد الإجتماعي التضامني، خصصت له تكلفة إجمالية بغلاف مالي قدره 13 مليون درهم، وذلك بهدف تطوير الاقتصاد الاجتماعي، وتثمين موارد وإمكانيات الإقليم، مع إحداث أنشطة مدرة للدخل، وحول برنامج “طرفاية مبادرة” الذي عبا مبلغ 6 ملايين و300 ألف درهم، قصد دعم المبادرات الفردية الخاصة بالتشغيل الذاتي، عبر تقديم قروض شرف بدون فوائد لفائدة الشباب حاملي المشاريع بإقليم طرفاية.

كما شملت برنامجا آخر، يقضي ببلورة برنامج عمل مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن، عرف معالجة طلبات فاق تعدادها 3880 طلبا، تم قبول 10 منها تهم 5 تعاونيات عاملة بمجال الصيد البحري، و 5 مشاريع فردية تهم مجال الحرف، إضافة إلى برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب بالجماعات الترابية التابعة للإقليم.

وفي كلمة بالمناسبة قال الكاتب العام لعمالة طرفاية، إن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، شكلت بحق سندا اجتماعيا يروم الإعتناء بالفئات الهشة، والأخرى التي تعوزها الحاجة، وعاملا مساعدا على توفير فرص الشغل للشباب العاطل عن العمل.

وأوضح ذات المسؤول الترابي، في كلمته أن هذا الورش الملكي، في مرحلته الثالثة إعطاء دفعة قوية لتدخلات المبادرة وترصيد المكتسبات، مع تدارك الخصاص المسجل و استرشاد للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي تضع الرأسمال البشري في قمة الأولويات.

وأضاف أن جل تدخلات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم طرفاية، ركزت على مجالات التعليم والصحة والمشاريع الموجهة لفائدة للشباب، وبلورت صيغا مبتكرة لحسن تنفيذ التدخلات وعقلنة التصورات عبر بلورة شراكات هامة مع كافة الشركاء قصد الدفع بالعجلة التنموية بالإقليم، مستشهدا بمحور التعليم الأولي الذي شهد إحداث تسع وحدات مع توفير النقل المدرسي لمحاربة مظاهر الهدر والإنقطاع الدراسي.

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