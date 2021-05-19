إحالة صحافيين فرنسيين على المحاكمة بتهمة ابتزاز ملك المغرب
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إحالة صحافيين فرنسيين على المحاكمة بتهمة ابتزاز ملك المغرب

2021-05-19 / 6:30 مساءً
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هبة بريس ـ وكالات

قالت وكالة فرانس برس، الأربعاء، إنها علمت من مصدر مطلع أنه جرت إحالة صحافيَين فرنسيين على المحاكمة بشبهة طلبهما عدة ملايين أورو عام 2015 من العائلة المالكة المغربية في مقابل عدم نشر كتاب محرج لها.

وفي قرار من 11 صفحة يحمل تاريخ 2 فبراير، اطلعت عليه فرانس برس، أمر قضاة التحقيق المكلفون هذا الملف بمحاكمة إريك لوران وكاترين غراسييه بتهمة “الابتزاز”، وسبق أن أصدر الصحافيان العام 2012 كتابا آخر عن العاهل المغربي محمد السادس بعنوان “الملك المفترس”.

وكان الادعاء العام الفرنسي قد وجه رسميا، في غشت 2015، تهمة “الابتزاز” إلى الصحفيين اللذين يتهمها المغرب بمحاولة ابتزاز الملك محمد السادس ومطالبته بدفع مبلغ ثلاثة ملايين أورو، مقابل التخلي عن نشر كتاب حوله.

وأكد مصدر قضائي لوكالة الصحافة الفرنسية توجيه الاتهام للصحافيين.

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