برلماني يُراسل لفتيت بخصوص ابتزاز “الكَارْدنيات ” لسائقي السيارات

هبةبريس ـ الرباط

وجّه برلماني عن حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، مسكين ادريس، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، حول “ابتزاز أصحاب السترات الصفراء لسائقي السيارات”.

وطالب مسكين وزارة الداخلية بالكشف عن “الإجراءات التي ستتخذها من أجل تحرير المدن من هذا الوضع غير القانوني والمسيء إلى سمعتها”.

وجاء في السؤال الكتابي،أن “المواطنين تكتلوا في مجموعات وصفحات فيسبوكية من أجل مناهضة ظاهرة احتلال الملك العام بالشوارع من طرف ما أصبح يعرف بأصحاب “السترات الصفراء” الذين يستخلصون اتاوات من سائقي السيارات بدون موجب حق؛ علما أن مواقف السيارات في الشارع العام يعد مرفقا جماعيا، وتدبيره يعد اختصاصا حصريا للجماعات الترابية بموجب القانون التنظيمي 113.11”.

وتابع “الخطير في الأمر هو أن مجموعات خاصة تقوم باستغلال الظروف المزرية لحاملي السترات، وتجبرهم على الاشتغال لصالحهم بشروط لا أخلاقية وتهضم حقوقهم الاجتماعية مما يدفع أصحاب “السترات الصفراء” إلى تبني سلوكات حاطة بكرامة المواطنين وابتزاز السائقين وتبديدهم و إتلاف ممتلكاتهم أحيانا ومنعهم من ركن سياراتهم إن لم يمتثلوا لنزواتهم”.

وأكد البرلماني أن هذه التصرفات “تفوت على الجماعات أيضا موارد ذاتية مهمة، كما أن هذه الظاهرة تصبح عائقا في وجه الجماعات التي فكرت في عصرنة هذا المرفق و تجويد خدماته والاستثمار فيه كجماعات: الدار البيضاء؛ طنجة؛ الرباط، مراكش، فاس على سبيل المثال لا الحصر”،مشددا على أن “هذا الأمر يعطي انطباعا بالإحساس بعدم الأمن خاصة من طرف النساء؛ ويعطي صورة سيئة عن المدن ويؤثر على جاذبيتها السياحية الداخلية والخارجية”.

ونبه المصدر نفسه وزير الداخلية، إلى أن “هذه الظاهرة أصبحت تهدد استثمارات تحتاجها مدننا، وكذلك تهدد بإفلاس شركات التنمية المحلية؛ خاصا بالذكر على سبيل المثال مدينة فاس التي أصبحت تعاني من تصرفات بعض المتحكمين في هذا المجال بشكل غير قانوني؛ ولهم علاقة بشركات سبق لها وأن دبرت هذا المرفق وانتهت عقودها مع الجماعة، تحت مسمى “جمعية النهضة لمواقف السيارات”.

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