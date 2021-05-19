برنامج تيسير يفرج عن مستحقات تلاميذ المؤسسات

محمد منفلوطي_هبة بريس

أصدرت وزارة التربية الوطنيةالتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي مذكرة عممها على مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين تفيد بأن الوزارة توصلت بالاعتمادات المالية الخاصة ببرنامج”تيسير”من لدن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وكذا بعملية التنسيق التي قامت بها وزارة الوصية مع مسؤولي مؤسسة “بريد بنك” التي تشرف على تنفيذ التحويلات المالية للبرنامج خلال الفترة الممتدة من شهر شتنبر إلى شهر دجنبر من سنة 2020، على مستوى الوكالات البريدية ووكالات “بريد كاش” التابعة لمؤسسة “بريد بنك”، وهي العملية التي ستنطلق من 25 ماي الجاري إلى 25يونيو 2021.

الخطوة التي تتماشى وتعليمات ملك البلاد الذي أكد في خطابه الأخير على إعطاء قطاع التعليم الأولوية القصوى كرافعة من رافعات التطور والنماء، من خلال دعم برامج دعم التمدرس، ومحاربة الهدر المدرسي، بما في ذلك برنامج”تيسير” للدعم المالي للتمدرس، والتعليم الأولي، والنقل المدرسي، والمطاعم المدرسية والداخليات، بغية التخفيف من التكاليف التي تتحملها الأسر، ودعمها في سبيل مواصلة أبنائها للدراسة والتكوين، ضمن نظام وطني لتسجيل الأسر، قصد الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، على أن يتم تحديد تلك التي تستحق ذلك فعلا، عبر اعتماد معايير دقيقة وموضوعية، وباستعمال التكنولوجيات الحديثة، وهو الخطاب الملكي السامي الذي يعتبر خارطة طريق لمحاربة الهدر المدرسي وتشجيع التمدرس خاصة في صفوف الفتيات بالعالم القروي، إذ أضحت المراهنة على انجاح هذا الورش المجتمعي كبيرة وذات أولوية، بدءا بإطلاق خدمات برنامج تيسير للتحويلات المالية في المجالات ذات الأولوية في المؤسسات التعليمية الابتدائية والاعدادية بالوسط القروي.

وأشارت مذكرة أمزازي إلى ضرورة التنسيق مع المديرين الإقليميين من أجل إخبار وتعبئة السلطات المحلية لتيسير ومواكبة هذه العملية على الصعيد المحلي، لتنفيذ هذا التحويل المالي خلال الفترة المخصصة لهذه العملية مع الأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات والإكراهات المجالية مع تحديد نوعية “الشباك” لتنفيذ التحويل المالي حسب كل مؤسسة تعليمية ( شباك “ثابت” أو “متنقل”) وكذا استثمار أمثل “للوحدات المتنقلة” التابعة لمؤسسة ” بريد بنك” خاصة لتغطية المناطق النائية، مع الحرص على تقاسم البرمجة الزمنية مع رؤساء المؤسسات التعليمية.

ويذكر، أن هذه المنح المالية تسلم بشروط لكل من ولي أمر التلميذ شريطة تقديم الوثائق اللازمة لإدارة المؤسسة المحتضنة للتلميذ المعني، من أجل التحقق من البيانات وادخالها عبر منظومة مسار وهو ماتم بالفعل، على الرغم من حجم الصعوبات والاكراهات التي واجهت ولازالت تواجه مديري ومديرات المؤسسات التعليمية في ضبط المعلومات واستقبال الكم الهائل من الطلبات والتحقق منها وادخالها وتسجيل الأسر المستفيدة، وهي عملية جد دقيقة تتطلب جهدا وتركيزا كبيرين، إذ يجد المدير نفسه وحيدا في غياب مساعدين إداريين، يستقبل الطلبات ويتفحص الوثائق ويتحقق من مدى تطابقها وشروط الاستفادة، ناهيك عن اكراهات ادخال البيانات بمنظومة مسار والتعقيدات التي تقابله في ملأ العديد من الخانات المتضمنة لمعلومات ولي أمر التلميذ أمام ضعف الصبيب والضغط الذي يعرفه هذا البرنامج.

ما رأيك؟ المجموع 10 آراء 0 10