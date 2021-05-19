وصول شحنة جديدة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا إلى المغرب
صورة من الارشيف

اليوم الأربعاء.. المغرب يتوصل بمليوني جرعة من لقاح سينوفارم

2021-05-19 / 5:45 مساءً
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هبة بريس - الرباط

توصل المغرب اليوم الأربعاء، بشحنتين جديدتين من لقاح سينوفارم الصيني المضاد لفيروس كورونا.

وأفاد مصدر مطلع، أن طائرة تابعة للخطوط الجوية الملكية حطت صباح اليوم بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء، على متنها مليون جرعة من لقاح سينوفارم الصيني.

وأضاف المصدر ذاته، أن طائرة ثانية على متنها مليون جرعة أخرى من اللقاح الصيني حطت زوال يومه بمطار البيضاء.

هذا من المنتظر أن تعلن وزارة الصحة عن توسيع دائرة المستفيدين من عملية التلقيح الوطنية خلال الأيام القليلة القادمة.

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