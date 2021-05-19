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البيجيدي يجدد إدانته ل” العدوان الصهيوني المتواصل” على غزة

2021-05-19 / 3:33 مساءً
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هبة بريس - الرباط

أعربت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عن إدانتها للعدوان الصهيوني المتواصل على المسجد الأقصى المبارك والسعي الحثيث لتهويد مدينة القدس وطمس معالمها الإسلامية والمسيحية فضلا عن العمل المتواصل من قبل الاحتلال الإسرائيلي لتغيير طابعها السكاني والسعي للسيطرة على المساكن المحيطة بها، وكانت آخر حلقة من هذا العمل العدواني قرار سلطات الاحتلال تهجير ساكنة حي الشيخ جراح، الذي فجر انتفاضة المقدسيين وكافة شرائح الشعب الفلسطيني، ومن خلفهم الشعوب العربية والإسلامية والشعوب المناصرة للعدل والحرية.

ونددت الأمانة في بلاغ صدر عقب اجتماع لها، بالممارسات الوحشية التي ترتكبها سلطات الاحتلال تجاه المقدسين المنتفضين ضد العدوان على المسجد الأقصى والقدس الشريف .

كما أعربت عن ادانتها للعدوان الصهيوني ضد سكان غزة بشيوخهم وأطفالهم وعوائلهم وضد المنشآت المدنية بما في ذلك مقرات الصحافة، وذلك يكشف الوجه المارق لهذا الكيان الذي لا يقيم اعتبارا لأي تعهدات أو اتفاقات، ويضع نفسه خارج القانون وفوق الشرعية الدولية والمبادئ الحقوقية الكونية، وينتهك كل المعايير والقرارات الدولية وكل القيم الإنسانية، مما يلزم المنتظم الدولي والمنظمات والهيئات الحقوقية المنبثقة عن الأمم المتحدة بأن تتحمل مسؤوليتاها كاملة في ترتيب ما ينبغي ترتيبه من متابعات لمقترفيها وفق مقتضيات القانون الدولي.

وعبر الحزب عن اعتزازه بالدور الطلائعي للملك رئيس لجنة القدس في الدعم الميداني المتواصل للشعب الفلسطيني، مشيدا بالمبادرة الملكية الأخيرة بتقديم الدعم الإنساني لأشقائنا في فلسطين وهو ما يجسد التزام الدولة المغربية غير المشروط وغير القابل للمساومة بمواصلة مساندة كفاح الشعب الفلسطيني، كل ذلك بالموازاة مع الجهود الميدانية التي تبذلها وكالة بيت مال القدس لدعم المقدسيين في مجالات التعليم والصحة والإعمار وغيرها.

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