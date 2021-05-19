الرئيس الفلسطيني

الرئيس الفلسطيني: لا سلام ولا أمن ولا اتفاق من دون القدس

2021-05-19 / 2:27 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أكد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الأربعاء، أنه “لا سلام ولا أمن ولا اتفاق من دون القدس”، لافتا إلى أن “القدس مفتاح السلام والأمن في المنطقة”.

وفي كلمة وجهها للبرلمان العربي، قال محمود عباس: “نريد سلام وفق الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية”.

وأضاف: “إن ما تقوم به دولة الاحتلال في غزة من اعتداءات على المدنيين وقتل للأطفال والناس، وإرهاب غزة المنظم، من جرائم حرب، يعاقب عليها القانون الدولي، ولن نتهاون في ملاحقه هذه الجرائم”، مؤكدا أن “عملنا منصب على وقف العدوان على شعبنا في غزة والضفة والقدس”.

وأكد الرئيس الفلسطيني: “نحن طلاب سلام لا حرب، ولكن لا يمكن أن نفرط بأي من حقوق شعبنا”.

وعن الانتخابات، أوضح محمود عباس قائلا: “سبق وأجلنا اجراء الانتخابات بسبب القدس، وقلنا لا انتخابات من دون القدس، مهما كان الثمن”، معتبرا أن “إجراء الانتخابات من دون القدس، هو تسليم بصفقة القرن”.

وأردف: “أعلن أن جهودنا من أجل الانتخابات سوف تستمر، وسنجريها فور إزالة أسباب التأجيل”.

وأوضح عباس قائلا: “أؤكد استعدادنا لتشكيل حكومة وفاق وطني تلتزم بالشرعية الدولية وتكون مقبولة دوليا”.

وأردف: “أبلغنا الإدارة الأمريكية استعدادنا الكامل للعمل معها في إطار اللجنة الرباعية الدولية”.

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تعليق واحد

  1. ايها،الخاءن والعميل الموساد الى،الجحيم ان شاء الله بجانب العميل السابق ياسر،عرفات وأتباعه من الخونة الفلسطينيين،والنصر،لحماس،والجهاذ،والفصلءل،الاخرى،التي ضحت،بكل،ماتملك في سبيل تحرير،فلسطين،الحبيبة،من،الغزاة،اليهود الصهاينة،المجرمين

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