زعيم كتالونيا السابق ل”الاتحاد الاوروبي”: سبتة ومليلية مدينتان إفريقيتان
هبة بريس - الرباط
علق الزعيم السابق للاستقلال الكتالوني، كارلس بوجديمون، على الأزمة الاسبانية المغربية بسبب استقبال زعيم الانفصاليين ابراهيم غاليط وتدفق المهاجرين على سبتة.
وقال بوجديمون في تغريدة نشرها على حسابه بموقع “تويتر”: “آمل ألا ينجرف الاتحاد الأوروبي في الصراع القومي الإسباني”.
وأضاف “سبتة ومليلية مدينتان إفريقيتان ، وهما جزء من الاتحاد الأوروبي فقط من خلال الماضي الاستعماري الذي سمح للأوروبيين بامتلاك ممتلكات خارج أوروبا” وفق قوله
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6 تعليقات
الله اكبر، وشهد شاهد منهم.هالمعقول بدا.
كلام صحيح .. وهذا لا يخفى على الأوروبيبن ، فعليهم التخلي عن عذين المدينتين والخروج منهما بدون مزايدات ..
تعبير في محله.ودرس للبلدان الوربية الاستعمارية. والدكتاتورية.وتاريخهم يشهد ذلك.
Vrai… وشهد شاهد منهم!!!…
المغرب يعرف اعداءه واصدقاءه ومغربية سبتت ومليلية لاتحتاج شهادة من احد وما وجودها تحت حكم الاسبان مسالة وقت فقط
هذا هو عين العقل، وماذا عن إخ اننا العرب في الدين واللغة وووووو، انصر أخاك مظلوما، آه يا عرب لا وحدة ولا شيء، الخزي لكم لعنكم الله إلى يوم الدين وخاصة جار السوء اللهم اجعل كيده في نحره