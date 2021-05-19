كارلس بوجديمون

زعيم كتالونيا السابق ل”الاتحاد الاوروبي”: سبتة ومليلية مدينتان إفريقيتان

2021-05-19 / 2:02 مساءً
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هبة بريس - الرباط

علق الزعيم السابق للاستقلال الكتالوني، كارلس بوجديمون، على الأزمة الاسبانية المغربية بسبب استقبال زعيم الانفصاليين ابراهيم غاليط وتدفق المهاجرين على سبتة.

وقال بوجديمون في تغريدة نشرها على حسابه بموقع “تويتر”: “آمل ألا ينجرف الاتحاد الأوروبي في الصراع القومي الإسباني”.

وأضاف “سبتة ومليلية مدينتان إفريقيتان ، وهما جزء من الاتحاد الأوروبي فقط من خلال الماضي الاستعماري الذي سمح للأوروبيين بامتلاك ممتلكات خارج أوروبا” وفق قوله

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