فضيحة الاعلام الإسباني.. نشر صورة قديمة من تركيا على أنها لرضيع مغربي مرمي بالبحر

هبة بريس - الرباط

فضيحة من العيار الثقيل، بطلها الإعلام الإسباني الذي أصبح يقتدي بالإعلام الجزائري، وينشر الشائعات والأخبار الزائفة ويربطها بالمغرب.

مناسبة هذا الحديث، اقدام صحيفة “إلباييس” الاسبانية، على نشر صورة قديمة للمهاجرين بالسواحل التركية، وربطها بالمهاجرين الذين عبروا سباحة خلال اليومين الماضيين لاسبانيا.

وادعت الصحيفة الاسبانية، أن الصورة لرضيع مغربي مرمي بالبحر ضمن المغاربة والمهاجرين الأفارقة الذين هاجروا لمدينة سبتة المحتلة.

وعاب متتبعون على الاعلام الاسباني ترويجه للأخبار الزائفة وعدم نشره للحقائق المرتبطة بتعنيف والاعتداء على المهاجرين القاصرين بوحشية.

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