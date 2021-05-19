فضيحة الاعلام الإسباني.. نشر صورة قديمة من تركيا على أنها لرضيع مغربي مرمي بالبحر
هبة بريس - الرباط
فضيحة من العيار الثقيل، بطلها الإعلام الإسباني الذي أصبح يقتدي بالإعلام الجزائري، وينشر الشائعات والأخبار الزائفة ويربطها بالمغرب.
مناسبة هذا الحديث، اقدام صحيفة “إلباييس” الاسبانية، على نشر صورة قديمة للمهاجرين بالسواحل التركية، وربطها بالمهاجرين الذين عبروا سباحة خلال اليومين الماضيين لاسبانيا.
وادعت الصحيفة الاسبانية، أن الصورة لرضيع مغربي مرمي بالبحر ضمن المغاربة والمهاجرين الأفارقة الذين هاجروا لمدينة سبتة المحتلة.
وعاب متتبعون على الاعلام الاسباني ترويجه للأخبار الزائفة وعدم نشره للحقائق المرتبطة بتعنيف والاعتداء على المهاجرين القاصرين بوحشية.
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2 تعليقات
صحيفة الباييس الاسبانة معروفة بعداءها للمغرب.لست ادري من تعلم من الاخر النظام العسكري الشرير او تلك الصحافةالاسبانية.
هذه الصورة حقيقية. هنا في إسبانيا قامت عدة قنوات تلفزيونية بمقابلة هذا الشرطي وأخبرهم بحقيقة ما وقع. كيف كانت الام تحمل رزمة الملابس و الطفل الرضيع. كيف لجريدتكم المحترمة تكتب ما تريد و متى تريد.