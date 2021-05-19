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بسبب كورونا.. سلطات الرباط تمنع مسيرة الأحد للتضامن مع فلسطين

2021-05-19 / 12:31 مساءً
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هبة بريس - الرباط

أفاد بلاغ لولاية جهة الرباط سلا القنيطرة، أنه علاقة بالمنشورات المتداولة مؤخرا والداعية إلى تنظيم مسيرة احتجاجية، يوم الأحد 23 ماي 2021 على الساعة العاشرة صباحا، انطلاقا من ساحة باب الأحد بالرباط، وفي سياق الحرص على الالتزام بالتدابير الهادفة إلى حماية صحة المواطنات والمواطنين وضمان سلامتهم، وبالنظر للتأثيرات السلبية على الحالة الوبائية التي يمكن أن تسهم فيها التجمعات بالطرق والشوارع العمومية، أعلنت السلطات المحلية بولاية جهة الرباط – سلا – القنيطرة منع أي تجمهر أو تجمع بالشارع العام تجنبا لكل ما من شأنه خرق مقتضيات حالة الطوارئ الصحية.

وأكدت السلطات على حرصها الثابت على تفعيل قرار المنع والتصدي بكل حزم ومسؤولية لكافة السلوكات والتصرفات المنتهجة خلافا لذلك.

وأهابت بالجميع الالتزام بالتدابير المقررة، تكريسا للنتائج الإيجابية التي حققتها بلادنا في مواجهة تفشي فيروس كورونا – كوفيد 19.

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تعليق واحد

  1. نحن نعلم ان هده الدولة التي يتحكم فيها العلمانيون و الملاحدة تستغل الجائحة لتمنعنا من نصرة اخواننا الفلسطنين و لو بالمظاهرات

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