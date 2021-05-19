البيجيدي: على إسبانيا تحمل مسؤولياتها تجاه أي تبعات لاستقبالها غالي

هبة بريس - الرباط

جددت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، رفضها للخطوة الاستفزازية والمسيئة من الجارة الإسبانية ضد الممكلة المغربية باستقبال المدعو إبراهيم غالي رئيس الجبهة الانفصالية، وذلك في خرق سافر لعلاقات الشراكة وحسن الجوار بين البلدين.

وعبرت أمانة الحزب، في بلاغ لها، عن انزعاجها الشديد من تلكؤ السلطات الإسبانية في القيام بما يجب من المبادرات لتصحيح الخروقات المسجلة، مشددة على ضرورة استحضارها جيدا للجهود المغربية المقدرة للوفاء بمقتضيات العلاقة بين البلدين.

كما أكد الحزب على ضرورة تحمل السلطات الإسبانية مسؤولياتها تجاه أي تداعيات أو تبعات يمكن أن تنتج عن الوضعية الناشئة.

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