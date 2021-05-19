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بعد توصيات اللجنة العلمية.. الحكومة تستعد لإعلان إجراءات التخفيف

2021-05-19 / 11:14 صباحًا
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هبة بريس - الرباط

تستعد الحكومة للإعلان عن إجراءات التخفيف من تدابير كورونا خلال الساعات القليلة القادمة.

وأفاد مصدر مطلع، أن اللجنة العلمية والتقنية لتدبير جائحة “كورونا” عقدت اجتماعا يوم أمس الثلاثاء، وخرجت بمجموعة من التوصيات للتخفيف من التدابير الاحترازية.

وحسب ذات المصدر، فقد أوصت اللجنة بتمديد ساعات عمل المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية، ورفع حظر التنقل بين المدن، إلى جانب فتح الحدود مع عدد من الدول.

كما ينتظر أن تعلن الحكومة عن السماح باستئناف الأعراس والحفلات بشروط محددة، كما سبق أن وعدت مهنيي القطاع.

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‫3 تعليقات

  3. لجنة علمية لا تعتمد العلم لا من قريب ولا من بعيد !!!!كرونا ينتشر بين المصلين خلال صلاة العيد ولا ينتشر بين نفس المصلين في اليوم الموالي في صلاة الجمعة !!!!قمة العبث.

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