بعد توصيات اللجنة العلمية.. الحكومة تستعد لإعلان إجراءات التخفيف

هبة بريس - الرباط

تستعد الحكومة للإعلان عن إجراءات التخفيف من تدابير كورونا خلال الساعات القليلة القادمة.

وأفاد مصدر مطلع، أن اللجنة العلمية والتقنية لتدبير جائحة “كورونا” عقدت اجتماعا يوم أمس الثلاثاء، وخرجت بمجموعة من التوصيات للتخفيف من التدابير الاحترازية.

وحسب ذات المصدر، فقد أوصت اللجنة بتمديد ساعات عمل المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية، ورفع حظر التنقل بين المدن، إلى جانب فتح الحدود مع عدد من الدول.

كما ينتظر أن تعلن الحكومة عن السماح باستئناف الأعراس والحفلات بشروط محددة، كما سبق أن وعدت مهنيي القطاع.

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