الجيش الإسرائيلي: 52 مقاتلة نفذت 120 غارة على غزة خلال 25 دقيقة

2021-05-19 / 11:00 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن سلاح الجو شن 120 غارة على مواقع في قطاع غزة، نفذتها 52 مقاتلة، في هجوم استغرق 25 دقيقة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الفصائل الفلسطينية أطلقت 50 صاروخا خلال الـ12 الماضية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.

وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيان، على “تويتر” أن من بين الأهداف، التي قصفتها المقاتلات الإسرائيلية، مستودع أسلحة، ومنشآت تابعة لحركة “حماس” من بينها مركز قيادة في رفح.

ووفقا لما ذكر الجيش الإسرائيلي هاجمت المقاتلات الإسرائيلية عددا من مواقع إطلاق الصواريخ في القطاع.

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