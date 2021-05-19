عبد المجيد تبون

تبون يصنف حركة استقلال منطقة القبائل ك”منظمة إرهابية”

2021-05-19 / 10:21 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

أصدر المجلس الجزائري الأعلى للأمن، قرارا بتصنيف حركتي “رشاد” و”الماك” ضمن “المنظمات الإرهابية”.

وجاء في بيان للرئاسة الجزائرية أن ” عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، ترأس يوم الثلاثاء 18 ماي 2021، اجتماعا دوريا للمجلس الأعلى للأمن”.

وأضاف البيان أن “المجلس تناول بالدراسة، الأفعال العدائية والتحريضية المرتكبة من قبل ما يسمى بحركتي (رشاد) و(الماك)، التي ترمي إلى زعزعة استقرار البلاد والمساس بأمنها، واتخذ في هذا الإطار قرارا يقضي بوضعهما ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، والتعامل معهما بهذه الصفة.”

و حركة رشاد “حركة جزائرية بادر إلى إنشائها والدعوة لها مجموعة من الجزائريين الذين عُرفوا بمعارضتهم المبدئية لنظام الحكم”، ويعد الدبلوماسي السابق محمد العربي زيتوت أحد أبرز وجوهها.

أما حركة “الماك” فتدعو لاستقلال منطقة القبائل الأمازيغية، وزعيمها فرحات مهني المقيم في فرنسا.

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