بالرصاص والتعنيف.. الشرطة الإسبانية ترهب المهاجرين القاصرين

هبة بريس - الرباط

في مشاهد صادمة، تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا وفيديوهات توثق لاعتداءات وحشية للقوات الإسبانية على المهاجرين القاصرين المغاربة وغيرهم المنحدرين من دول افريقيا جنوب الصحراء.

وأعطت السلطات الإسبانية، الضوء الأخضر لقواتها على طول السواحل الحدودية وبمدينتي سبتة ومليلية المحتلتين لإطلاق الرصاص المطاطي الثاقب واستعمال العنف بشتى أنواعه لردع المهاجرين وترهيبهم ودفعهم للعودة من طريقهم.

وفي هذا الصدد، طالب النشطاء، المنظمات والجمعيات الدولية بضرورة التدخل بشكل مستعجل لحماية المهاجرين الافارقة والقاصرين من “عنف” و”عنصرية” القوات الإسبانية التي تتعامل ب”إنسانية مفرطة” مع مجرمي الحروب وذوي السوابق في تهم الاغتصاب والتعذيب، مقابل “الزحشية المفرطة” مع القاصرين والشباب.

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