الخارجية الإسبانية عن تدفق المهاجرين: “لا يمكننا تصور أن تسمح المغرب بذلك بسبب استقبالنا غالي”

هبة بريس - الرباط

قالت وزيرة الخارجية الإسبانية، أرانشا غونزاليس لايا، أنها لا يمكنها تصور سماح المغرب بتدفق الشباب والقاصرين على اسبانيا، كرد فعل على استقبال إسبانيا لزعيم البوليساريو إبراهيم غالي”.

وقالت الوزيرة في تصريح صحفي، حول مسألة استقبال بلادها إبراهيم غالي، زعيم البوليساريو للعلاج، إن “إسبانيا كانت واضحة للغاية ومفصلة للغاية بشأن خصوصية الحالة”.

وأوضحت أن تصرف بلادها كان “ببساطة استجابة إنسانية لطلب المساعدة الإنسانية من شخص كان في وضع صحي هش للغاية”.

وتابعت الوزيرة أنها أبلغت سفيرة المغرب بمدريد خلال استدعائها أن مراقبة الحدود هي مسؤولية مشتركة بين البلدين.

هذا ويشار الى أن الالاف من المهاجرين وصلوا الى مدينتي سبتة ومليلية خلال اليومين الماضيين سباحة وبرا من الحدود المغربية.

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