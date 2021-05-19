وزيرة الخارجية الإسبانية

الخارجية الإسبانية عن تدفق المهاجرين: “لا يمكننا تصور أن تسمح المغرب بذلك بسبب استقبالنا غالي”

2021-05-19 / 9:31 صباحًا
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هبة بريس - الرباط

قالت وزيرة الخارجية الإسبانية، أرانشا غونزاليس لايا، أنها لا يمكنها تصور سماح المغرب بتدفق الشباب والقاصرين على اسبانيا، كرد فعل على استقبال إسبانيا لزعيم البوليساريو إبراهيم غالي”.

وقالت الوزيرة في تصريح صحفي، حول مسألة استقبال بلادها إبراهيم غالي، زعيم البوليساريو للعلاج، إن “إسبانيا كانت واضحة للغاية ومفصلة للغاية بشأن خصوصية الحالة”.

وأوضحت أن تصرف بلادها كان “ببساطة استجابة إنسانية لطلب المساعدة الإنسانية من شخص كان في وضع صحي هش للغاية”.

وتابعت الوزيرة أنها أبلغت سفيرة المغرب بمدريد خلال استدعائها أن مراقبة الحدود هي مسؤولية مشتركة بين البلدين.

هذا ويشار الى أن الالاف من المهاجرين وصلوا الى مدينتي سبتة ومليلية خلال اليومين الماضيين سباحة وبرا من الحدود المغربية.

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‫4 تعليقات

  1. اخبروها رجاء ان هؤلاء المهاجرين ايضا في وضعية انسانية هشة ويحتاجون للرعاية فلتتكفل بهم اسبانيا مادامت تهتم بالحالات الانسانية
    هؤلاء مجرد اشخاص طبيعيون يبحثون عن ظروف امثل للعيش
    بينما الرخيص بن بطوش الذي استقبلته اسبانيا بهوية مزورة هو مجرم ضد الانسانية ارتكب فظاىع في حق مواطنين اسبان ومغاربة
    فمن الاولة بالرعاية ياسيادة الوزيرة؟

  4. ونحن يكننا ان نتصور ان اسبانيا لدوافع إنسانية أن تقبل المهاجرين من المغرب….
    ان لم تقبل فل تعد للمغرب جميع المهاجرين بما فيهم مجرم الحرب “غالي”.

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