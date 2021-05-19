سعد الدين العثماني

هذا ما سيتدارسه المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس

2021-05-19 / 7:03 صباحًا
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هبة بريس - الرباط

أفاد بلاغ لرئاسة الحكومة أن اجتماعت للحكومة سينعقد يوم الخميس، و سيتدارس، في بدايته، مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين.

وأضاف المصدر ذاته، أن المجلس سيتدارس إثر ذلك ثلاثة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتغيير المرسوم الصادر بشأن إحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة الداخلية (مفتشية الوقاية المدنية)، والثاني والثالث بتطبيق القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون المتعلق بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق بالنساخ وبالتراجمة المقبولين لدى المحاكم.

وأشار البلاغ إلى أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

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تعليق واحد

  1. لازال رجال ونساء التعليم لم يتوصلوا بمستحقات ترقيتهم لسنوات 2017/2018/2019.كل شهر يعدونهم بالشهر الموالي. رئيس الحكومة قال ان التجميد يخص 2020 هذا شهر 5/2021ولازالت الترقيات مجمدة.

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