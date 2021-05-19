سعد الدين العثماني

هذا ما سيتدارسه المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس

2021-05-19 / 7:03 صباحًا
0
هبة بريس - الرباط

أفاد بلاغ لرئاسة الحكومة أن اجتماعت للحكومة سينعقد يوم الخميس، و سيتدارس، في بدايته، مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين.

وأضاف المصدر ذاته، أن المجلس سيتدارس إثر ذلك ثلاثة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتغيير المرسوم الصادر بشأن إحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة الداخلية (مفتشية الوقاية المدنية)، والثاني والثالث بتطبيق القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون المتعلق بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق بالنساخ وبالتراجمة المقبولين لدى المحاكم.

وأشار البلاغ إلى أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بوريطة يتباحث مع الأمين العام لمنطقة التبادل الحر القارية الإفريقية

بوريطة يتباحث مع الأمين العام لمنطقة التبادل الحر القارية…

2021-05-18 / 6:34 مساءً
Photo of المغرب يستدعي سفيرته بمدريد للتشاور

المغرب يستدعي سفيرته بمدريد للتشاور

2021-05-18 / 6:06 مساءً
Photo of في آخر تصريح له.. رئيس حكومة إسبانيا يغير لهجته: “المغرب بلد صديق و شريك”

في آخر تصريح له.. رئيس حكومة إسبانيا يغير لهجته:…

2021-05-18 / 5:21 مساءً
Photo of أحداث فلسطين.. بلينكن يتصل ببوريطة ويؤكد على أهمية الدور المغربي في إنهاء النزاع

أحداث فلسطين.. بلينكن يتصل ببوريطة ويؤكد على أهمية الدور…

2021-05-18 / 4:43 مساءً
Photo of سفيرة المغرب بمدريد تصعد ضد اسبانيا: “هناك مواقف لا يمكن قبولها”

سفيرة المغرب بمدريد تصعد ضد اسبانيا: “هناك مواقف لا…

2021-05-18 / 3:20 مساءً
Photo of بسبب “هجرة الآلاف”.. إسبانيا تستدعي سفيرة المغرب في مدريد

بسبب “هجرة الآلاف”.. إسبانيا تستدعي سفيرة المغرب في مدريد

2021-05-18 / 3:03 مساءً
Photo of أفريكا أنتليجنس: المغرب يرفض دعوة ميركل لحضور “مؤتمر ليبيا”

أفريكا أنتليجنس: المغرب يرفض دعوة ميركل لحضور “مؤتمر ليبيا”

2021-05-18 / 2:12 مساءً
Photo of صحيفة إسبانية: “لقد احتلوا سبتة في دقائق معدودة، إنها رسالة واضحة”

صحيفة إسبانية: “لقد احتلوا سبتة في دقائق معدودة، إنها…

2021-05-18 / 12:39 مساءً
Photo of بعد عزل السنوسي.. انتخاب اعلي شهبة رئيسا لجماعة هوارة أولاد رحو بأقليم جرسيف

بعد عزل السنوسي.. انتخاب اعلي شهبة رئيسا لجماعة هوارة…

2021-05-18 / 11:44 صباحًا
Photo of “لدواعي إنسانية”.. البادئ أظلم والمغرب يواصل تلقين الدروس لإسبانيا

“لدواعي إنسانية”.. البادئ أظلم والمغرب يواصل تلقين الدروس لإسبانيا

2021-05-18 / 11:26 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق