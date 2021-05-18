مصرع 3 اشخاص من عائلة واحدة في حادث مروري بتاونات

هبة بريس - خالد العروسي

لقي 3 أشخاص من عائلة واحدة مصرعهم وأصيب 8 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة مساء اليوم الثلاثاء 18 ماي الجاري، جراء حادث اصطدام بين سيارة خفيفة وشاحنة من الحجم الصغير على مستوى النفوذ الترابية لجماعة سيدي محمد بن لحسن قرب مدينة تيسة إقليم تاونات .

ووفقا لما أفادت به مصادر ” هبة بريس ” ، فإن الحادث وقع إثر اصطدام بين شاحنة وسيارة خفيفة كانت قادمة في الاتجاه المعاكس على مستوى الطريق الجهوية الرابطة بين تاونات و تازة. مشيرة إلى أن الحادث أسفر عن مقتل 3 أشخاص من عائلة واحدة أب و طفلين عمرهما سنتين و 5 سنوات، فيما أصيب 8 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة نقلوا على إثرها إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية. حالة 5 منهم وصفت بالحرجة.

هذا، وانتقل إلى عين المكان درك المركز الترابي لتيسة و السلطات المحلية والوقاية المدنية، حيث تم فتح تحقيق في أسباب الفاجعة بعد معاينة الحادث فيما تم نقل الضحايا إلى مستودع الأموات بمستشفى الغساني بفاس . تضيف ذات المصادر

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