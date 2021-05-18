مندوبية : الأسر المغربية تعتمد في المتوسط على 3 مصادر للدخل

هبةبريس ـ الرباط

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الأسر المغربية تعتمد في المتوسط على 3 مصادر للدخل، 2,7 في المناطق الحضرية و3,5 في المناطق القروية.

وأوضحت المندوبية في مذكرة تحمل عنوان “مصادر دخل الأسر.. البنية والفوارق”، أن هذا المتوسط يصل حسب فئة الدخل إلى 3,2 بالنسبة لخمس الأسر الأقل يسرا و2,9 بالنسبة للأسر الوسيطة و2,7 لخمس الأسر الأكثر يسرا.

وبغض النظر عن وزنها في إجمالي دخل الأسرة، فإن متوسط عدد مصادر الدخل لكل أسرة يقيس درجة تنوع مصادر الدخل.

وإجمالا، فإن ما يقارب 96% من الأسر لديها على الأقل مصدرين للدخل (99,8% في المناطق القروية و94% في المناطق الحضرية)، 41,7% تتوفر على ثلاثة مصادر، و29,6% على مصدرين، و20,2% على أربعة مصادر.

وأشارت المندوبية إلى أن نسبة الأسر التي تتوفر على الأقل على 4 مصادر بالوسط القروي (47,1%) تفوق مثيلاتها بالوسط الحضري (14,2%).

وتمكن بنية دخل الأسر حسب المصدر، من معرفة المساهمة النسبية لعوامل الإنتاج ولسياسات إعادة توزيع دخل الاقتصاد الوطني.

كما تمكن من تحديد مساهمة الأجور والدخل المختلط للشغل المستقل غير الفلاحي والأنشطة الفلاحية والتحويلات والمصادر الأخرى للدخل في الدخل الإجمالي للأسر، بالإضافة إلى تقييم الفوارق المرتبطة بهذا التوزيع.

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