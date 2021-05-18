احتجاجات امام سفارة المغرب باسبانيا رفضا لتدفق المهاجرين على سبتة

هبة بريس ـ الرباط

احتج العشرات من الاسبان امام السفارة المغربية باسبانيا تنديدا بتدفق اعداد كبيرة من المهاجرين من مختلف الجنسيات على سبتة .

ورفض هذا الشكل الإحتجاجي دخول “مغاربة” و”افارقة” سبتة المغربية المحتلة بشكل جماعي ما أخلط اوراق مدريد الى درجة إلغاء رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانتيش زيارة إلى باريس .

ويوجد إجماع وسط المحللين والصحافة والرأي العام المغربي والإسباني أن سبب هذه الموجة هو غضب الرباط على سياسة مدريد باستقبال زعيم البوليساريو إبراهيم غالي للعلاج من الكوفيد-19 علاوة على تجاهل إسبانيا لمطالب المغرب بالحصول على تفسيرات مقنعة في هذا الشأن.

ومن المنتظر أن يؤدي هذا الحادث الى منعطف في العلاقات المغربية-الإسبانية التي تمر من توتر حقيقي في الوقت الراهن، كان من جرائه تأجيل القمة على مستوى رئيسي حكومتي البلدين مرتين خلال ديسمبر وفبراير الماضيين.

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