بنسليمان : تجاوزات عون سلطة تثير غضب السكان

ع اللطيف بركة : هبة بريس

تشتكي ساكنة دوار ولاد بوعزة، التابع لجماعة عين تيزغا، بإقليم بنسليمان، وفق اتصالات تلقتها الجريدة، من تجاوزات عون سلطة “مقدم” .

عون السلطة الملقب ب” الحاج”، اشتكت منه الساكنة لوزير الداخلية، بعد معاناتهم اليومية في تعثر مصالحهم و فرض ما وصفوه بقوانينه الخاصة .

وكشفت مصادر الجريدة ، أن تصرفات عون السلطة، باتت تؤرق ساكنة الدوار مطالبين الجهات الإقليمية بالتدخل، لوضع حد لتصرفاته التي لا تتناسب مع المفهوم الجديد للسلطة .

وقالت مصادر أن منزل بالمنطقة قد تحول إلى مزار “سياحي” بوجود شالالات بالمنطقة دون علم السلطات ما يتنافى مع حالة الطوارئ الصحية المعلنة وطنيا بسبب جائحة كورونا .

ويطالب المواطنين ، فتح تحقيق في استفادة الاخير من أراضي تابعة للدولة وأخرى للخواص وتحويلها إلى مرائب للسيارات بمقابل مادي .

وطالب السكان من وزير الداخلية ” لفتيت” وعامل عمالة ابن سليمان بالتدخل لحمايتهم وصون مصالحهم التي لا يراعيها عون سلطة المفروض فيه أن يسهل مأمورية الساكنة ويكون في خدمتهم.

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