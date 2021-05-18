بنسليمان : تجاوزات عون سلطة تثير غضب السكان
تشتكي ساكنة دوار ولاد بوعزة، التابع لجماعة عين تيزغا، بإقليم بنسليمان، وفق اتصالات تلقتها الجريدة، من تجاوزات عون سلطة “مقدم” .
عون السلطة الملقب ب” الحاج”، اشتكت منه الساكنة لوزير الداخلية، بعد معاناتهم اليومية في تعثر مصالحهم و فرض ما وصفوه بقوانينه الخاصة .
وكشفت مصادر الجريدة ، أن تصرفات عون السلطة، باتت تؤرق ساكنة الدوار مطالبين الجهات الإقليمية بالتدخل، لوضع حد لتصرفاته التي لا تتناسب مع المفهوم الجديد للسلطة .
وقالت مصادر أن منزل بالمنطقة قد تحول إلى مزار “سياحي” بوجود شالالات بالمنطقة دون علم السلطات ما يتنافى مع حالة الطوارئ الصحية المعلنة وطنيا بسبب جائحة كورونا .
ويطالب المواطنين ، فتح تحقيق في استفادة الاخير من أراضي تابعة للدولة وأخرى للخواص وتحويلها إلى مرائب للسيارات بمقابل مادي .
وطالب السكان من وزير الداخلية ” لفتيت” وعامل عمالة ابن سليمان بالتدخل لحمايتهم وصون مصالحهم التي لا يراعيها عون سلطة المفروض فيه أن يسهل مأمورية الساكنة ويكون في خدمتهم.