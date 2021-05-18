استئنافية البيضاء تؤجل محاكمة الصحافيين الراضي واستيتو
الصورة من الارشيف

استئنافية البيضاء تؤجل محاكمة الصحافيين الراضي واستيتو

2021-05-18 / 7:22 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

اجلت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة الصحافيين عمر الراضي وعماد استيتو إلى غاية فاتح يونيو المقبل، بناء على طلب الدفاع، مع اعتبار القضية جاهزة، وكآخر أجل لتقديم الدفوع الشكلية.

ويتابع الراضي بصك تهم يضم “الاغتصاب و هتك عرض أنثى بالعنف مع استعمال العنف، ثم جنحتي المس بسلامة الدولة الخارجية بمباشرة اتصالات مع عملاء سلطة أجنبية بغرض الإضرار بالوضع الديبلوماسي للمغرب، و المس بالسلامة الداخلية للدولة عن طريق تسلم أموال من جماعات أجنبية مخصصة ومستخدمة لتسيير و تمويل نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية وسيادتها”.

يذكر ان بوابة محكمة الإستئناف بالدار البيضاء عرفت وقفة احتجاجية نظمها مجموعة من النشطاء، وهيئات دعم ومساندة للصحافيين ومعتقلي الرأي، طالبوا من خلالها بإطلاق سراح كل من عمر الراضي وسليمان الريسوني، الموجودين رهن الاعتقال الاحتياطي لأشهر طويلة.

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