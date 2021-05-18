إسرائيل: هنية والسنوار على قائمة الأهداف
وزير المخابرات الإسرائيلي إيلي كوهين

إسرائيل: هنية والسنوار على قائمة الأهداف

2021-05-18 / 7:07 مساءً
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هبة بريس ـ وكالات

قال وزير المخابرات الإسرائيلي إيلي كوهين، إن رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس”، إسماعيل هنية ورئيس المكتب السياسي للحركة في قطاع غزة يحيى السنوار، على “قائمة الأهداف” الإسرائيلية.

وفي مقابلة مع موقع Ynet الإسرائيلي، قال كوهين: “بينما أنا معك في استوديو في وسط البلاد وعندما أذهب إلى سديروت دون خوف، يكون رئيس الوزراء ووزير الدفاع في كل مكان والقادة في المقدمة، بينما كل عناصر حماس يختبئون”.

وتحدث كوهين عن “ضغوط وقف النار التي تم صدها”، مؤكدا أن “المهام باقية التزاما منا مع سكان الجنوب”، كاشفا أنه “تم إرسال معلومات استخباراتية إلى الولايات المتحدة حول إسقاط برج الجلاء في غزة”.

كما دعا الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى “عدم الانجرار وراء حماس” في يوم الغضب، مشيرا إلى أنه “كان لدينا تحذيرات استخباراتية بشأن وابل من القصف على القدس وقمنا بتقييم الوضع مع جميع قوات الأمن”.

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‫3 تعليقات

  1. قريبا يتشتت اليهود ويعودون لبيع،وشراء النخالة من المواطنين المسلمين،ان شاء الله وذلك عند اكتمالها،الثمانين سنة من 1948يعني منهنا لسبع سنوات،أخرى ستزول، هذا،الكيان،المغضوب،عليه،من الله،عز،وجل، انتظروا انا معكم منتظرين ايها،الجبناء،الاغبياء،الذي،اشتروا،الدنيا،الفانية،بالاخرة،الباقية،اليس،هؤلاؤ،باغبياء

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