ابراهيم بن به وكيلا عاما للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات

هبة بريس ـ الرباط

تم تعيين ابراهيم بن به، القاضي من الدرجة الاستثنائية في سلك قضاة المحاكم المالية، في منصب الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، وفق ما أعلن عنه المجلس اليوم الثلاثاء.

وأوضح المجلس الأعلى، في بلاغ، أن هذا التعيين يندرج في إطار العناية المولوية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للمحاكم المالية وسعيه على أن تمارس هذه المحاكم كامل اختصاصاتها في مجال الرقابة العليا على المالية العمومية.

وأشار المصدر ذاته إلى أن بن به، المزداد بقصر النيف (تنغير) سنة 1970، حائز على دكتوراه في الحقوق من جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء في موضوع “نظام مسؤولية المدبرين العموميين أمام القاضي المالي، دراسة قانونية وقضائية مقارنة”.

وقد راكم بن به، وفق البلاغ، تجربة مهنية متميزة في مساره المهني بالمحاكم المالية، حيث شغل منصب رئيس غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية بالمجلس الأعلى للحسابات منذ سنة 2010، بعد أن زاول مهام وكيل الملك لدى المجلس الجهوي للحسابات بالرباط خلال الفترة ما بين 2004 و2009.

والسيد بن به أب لأربعة أبناء.

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