حزب الاستقلال يستغرب صمت الحكومة إزاء الهجرة الجماعية إلى سبتة

هبة بريس ـ الرباط

وجه الفريق البرلماني لحزب الاستقلال في مجلس النواب سؤالا كتابيا الى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني حول موضوع الهجرة الجماعية لآلاف المغاربة الى سبتة .

وقال الفريق الاستقلالي في ذات السؤال ″، إنه أمام “الوضعية، التي تدعو إلى القلق، وفي ظل صمت الحكومة المطبق بشأن التطورات المتسارعة، والخطيرة لهذا الموضوع، نتساءل عن الأسباب الحقيقية الكامنة وراء هذه الهجرة الجماعية غير المسبوقة؟ وما هي التدابير المواكبة المستعجلة، والمتخذة لمعالجة هذه الوضعية؟ وتجاوز تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية والإنسانية؟”.

وأضاف الفريق الاستقلالي أن الرأي العام الوطني والدولي يتتبع باهتمام بالغ، تنامي الهجرة الجماعية لـ”فئات اجتماعية عريضة من مختلف الأعمار، بما فيهم حوالي 1500 من الأطفال القاصرين، نحو مدينة سبتة المحتلة، عبر قوارب الموت، أو سباحة، أو مشيا على الأقدام، في ظروف حاطة بالكرامة والقيم الإنسانية”

وأشار الفريق الاستقلالي إلى أن هذه الوضعية “المأساوية” تجسد “الأزمة الاجتماعية، التي يعيشها الشريط الساحلي في المنطقة الشمالية، خصوصا بالنسبة إلى مدينة الفنيدق، التي أصبحت في وضعية اقتصادية، واجتماعية متأزمة خطيرة، بعد قرار الحكومة إغلاق الحدود مع الجارة الإسبانية، والقضاء على التهريب المعيشي، دون تقديم بديل اقتصادي يضمن للسكان حقهم الدستوري في مقومات العيش الكريم، لاسيما في ظل تداعيات جائحة كورونا”

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