حزب الاستقلال يستغرب صمت الحكومة إزاء الهجرة الجماعية إلى سبتة
الصورة من سبتة المحتلة

حزب الاستقلال يستغرب صمت الحكومة إزاء الهجرة الجماعية إلى سبتة

2021-05-18 / 6:54 مساءً
1
هبة بريس ـ الرباط

وجه الفريق البرلماني لحزب الاستقلال في مجلس النواب سؤالا كتابيا الى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني حول موضوع الهجرة الجماعية لآلاف المغاربة الى سبتة .

وقال الفريق الاستقلالي في ذات السؤال ″، إنه أمام “الوضعية، التي تدعو إلى القلق، وفي ظل صمت الحكومة المطبق بشأن التطورات المتسارعة، والخطيرة لهذا الموضوع، نتساءل عن الأسباب الحقيقية الكامنة وراء هذه الهجرة الجماعية غير المسبوقة؟ وما هي التدابير المواكبة المستعجلة، والمتخذة لمعالجة هذه الوضعية؟ وتجاوز تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية والإنسانية؟”.

وأضاف الفريق الاستقلالي أن الرأي العام الوطني والدولي يتتبع باهتمام بالغ، تنامي الهجرة الجماعية لـ”فئات اجتماعية عريضة من مختلف الأعمار، بما فيهم حوالي 1500 من الأطفال القاصرين، نحو مدينة سبتة المحتلة، عبر قوارب الموت، أو سباحة، أو مشيا على الأقدام، في ظروف حاطة بالكرامة والقيم الإنسانية”

وأشار الفريق الاستقلالي إلى أن هذه الوضعية “المأساوية” تجسد “الأزمة الاجتماعية، التي يعيشها الشريط الساحلي في المنطقة الشمالية، خصوصا بالنسبة إلى مدينة الفنيدق، التي أصبحت في وضعية اقتصادية، واجتماعية متأزمة خطيرة، بعد قرار الحكومة إغلاق الحدود مع الجارة الإسبانية، والقضاء على التهريب المعيشي، دون تقديم بديل اقتصادي يضمن للسكان حقهم الدستوري في مقومات العيش الكريم، لاسيما في ظل تداعيات جائحة كورونا”

ما رأيك؟
المجموع 4 آراء
4

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of اعويشة: الحكومة استثمرت 600 مليون درهم لبناء إقامات جامعية جديدة

اعويشة: الحكومة استثمرت 600 مليون درهم لبناء إقامات جامعية…

2021-05-18 / 11:02 مساءً
Photo of مندوبية : الأسر المغربية تعتمد في المتوسط على 3 مصادر للدخل

مندوبية : الأسر المغربية تعتمد في المتوسط على 3…

2021-05-18 / 10:24 مساءً
Photo of الرميد : مدريد تسترت على استقبال غالي و الاستهانة بالمغرب غال جدا

الرميد : مدريد تسترت على استقبال غالي و الاستهانة…

2021-05-18 / 9:38 مساءً
Photo of زيارة”سانشيز” لسبتة المحتلة يُعجل باستدعاء سفيرة المغرب باسبانيا

زيارة”سانشيز” لسبتة المحتلة يُعجل باستدعاء سفيرة المغرب باسبانيا

2021-05-18 / 8:44 مساءً
Photo of تضاهرات كبيرة بسبتة المحتلة ضد سياسة مدريد

تضاهرات كبيرة بسبتة المحتلة ضد سياسة مدريد

2021-05-18 / 7:56 مساءً
Photo of بنسليمان : تجاوزات عون سلطة تثير غضب السكان

بنسليمان : تجاوزات عون سلطة تثير غضب السكان

2021-05-18 / 7:40 مساءً
Photo of استئنافية البيضاء تؤجل محاكمة الصحافيين الراضي واستيتو

استئنافية البيضاء تؤجل محاكمة الصحافيين الراضي واستيتو

2021-05-18 / 7:22 مساءً
Photo of ابراهيم بن به وكيلا عاما للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات

ابراهيم بن به وكيلا عاما للملك لدى المجلس الأعلى…

2021-05-18 / 7:00 مساءً
Photo of بوابة أوروبية : حماية إسبانيا للمدعو” غالي “تحرج الاتحاد الأوروبي

بوابة أوروبية : حماية إسبانيا للمدعو” غالي “تحرج الاتحاد…

2021-05-18 / 6:15 مساءً
Photo of تسجيل 378 حالة شفاء جديدة من كورونا خلال 24 ساعة

تسجيل 378 حالة شفاء جديدة من كورونا خلال 24…

2021-05-18 / 5:49 مساءً

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق