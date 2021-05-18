كريمة بنبعيش

المغرب يستدعي سفيرته بمدريد للتشاور

2021-05-18 / 6:06 مساءً
1
هبة بريس - الرباط

علمت هبة بريس من مصدر مطلع، أن المغرب استدعى سفيرته بمدريد، كريمة بنيعيش، للتشاور بخصوص الأحداث الأخيرة.

ويأتي استدعاء السفيرة المغربية باسبانيا، بعد استدعائها من قبل الخارجية الاسبانية على خلفية تدفق الالاف من المهاجرين على سبتة المحتلة خلال الساعات القليلة الماضية.

وقبيل حضورها لوزارة الخارجية الاسبانية، أكدت سفيرة المغرب على أنه “في العلاقات بين الدول هناك أفعال لها عواقب ويجب افتراضها. في اشارة الى استقبال السلطات الاسبانية لزعيم الانفصاليين ابراهيم غالي.

وقالت السفيرة بنعيش، في تصريح لوكالة “أوروبا برس”، أن هناك “مواقف لا يمكن قبولها”، مشيرة الى أن العلاقات بين دول الجوار يجب أن تقوم على “الثقة المتبادلة التي يجب العمل عليها ورعايتها”.

ما رأيك؟
المجموع 18 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بوريطة يتباحث مع الأمين العام لمنطقة التبادل الحر القارية الإفريقية

بوريطة يتباحث مع الأمين العام لمنطقة التبادل الحر القارية…

2021-05-18 / 6:34 مساءً
Photo of في آخر تصريح له.. رئيس حكومة إسبانيا يغير لهجته: “المغرب بلد صديق و شريك”

في آخر تصريح له.. رئيس حكومة إسبانيا يغير لهجته:…

2021-05-18 / 5:21 مساءً
Photo of أحداث فلسطين.. بلينكن يتصل ببوريطة ويؤكد على أهمية الدور المغربي في إنهاء النزاع

أحداث فلسطين.. بلينكن يتصل ببوريطة ويؤكد على أهمية الدور…

2021-05-18 / 4:43 مساءً
Photo of سفيرة المغرب بمدريد تصعد ضد اسبانيا: “هناك مواقف لا يمكن قبولها”

سفيرة المغرب بمدريد تصعد ضد اسبانيا: “هناك مواقف لا…

2021-05-18 / 3:20 مساءً
Photo of بسبب “هجرة الآلاف”.. إسبانيا تستدعي سفيرة المغرب في مدريد

بسبب “هجرة الآلاف”.. إسبانيا تستدعي سفيرة المغرب في مدريد

2021-05-18 / 3:03 مساءً
Photo of أفريكا أنتليجنس: المغرب يرفض دعوة ميركل لحضور “مؤتمر ليبيا”

أفريكا أنتليجنس: المغرب يرفض دعوة ميركل لحضور “مؤتمر ليبيا”

2021-05-18 / 2:12 مساءً
Photo of صحيفة إسبانية: “لقد احتلوا سبتة في دقائق معدودة، إنها رسالة واضحة”

صحيفة إسبانية: “لقد احتلوا سبتة في دقائق معدودة، إنها…

2021-05-18 / 12:39 مساءً
Photo of بعد عزل السنوسي.. انتخاب اعلي شهبة رئيسا لجماعة هوارة أولاد رحو بأقليم جرسيف

بعد عزل السنوسي.. انتخاب اعلي شهبة رئيسا لجماعة هوارة…

2021-05-18 / 11:44 صباحًا
Photo of “لدواعي إنسانية”.. البادئ أظلم والمغرب يواصل تلقين الدروس لإسبانيا

“لدواعي إنسانية”.. البادئ أظلم والمغرب يواصل تلقين الدروس لإسبانيا

2021-05-18 / 11:26 صباحًا
Photo of القاهرة.. وصول طائرتين مغربيتين تحملان مساعدات عاجلة للفلسطينيين

القاهرة.. وصول طائرتين مغربيتين تحملان مساعدات عاجلة للفلسطينيين

2021-05-18 / 10:41 صباحًا

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق