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بعد رفضها الزواج من عجوز ثري.. مصري يقتل ابنته طعنا

2021-05-18 / 5:27 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أقدم سائق مصري على قتل ابنته طعناً، بعد رفضها الزواج من رجل ثري يكبر والدها بالعمر بمنطقة الحوامدية التابعة لمحافظة الجيزة.

وفي التفاصيل، تلقت الجهات الأمنية إخطاراً من المستشفى باستقبالها شابا وفتاة أصيبا بطعنات غائرة تسببت في وفاة الفتاة 17 عاماً، وإسعاف الشاب بعد إصابته بجرح قطعي بالرأس.

واتضح خلال التحقيقات أن والد الفتاة قام بقتل ابنته من خلال توجيه عدة طعنات لها.

و أقر الأب بعد مواجهته بارتكاب الجريمة، واعترف بقتل ابنته بعد محاولة شقيقها للدفاع عنها وتلقيه بعض الطعنات، لمحاولته إرغام الفتاة على الزواج من رجل ثري ولكن مع استمرار رفض الفتاة قام بتوجيه عدد من الطعنات لها ما تسبب بقتلها.

كما أشار شهود عيان لوسائل إعلام مصرية إلى أن السائق والد الفتاة كان دائم الاعتداء على ابنته بالضرب وأكدوا على إجبارها على الزواج رغم رفضها، لذلك قتلها.

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