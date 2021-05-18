اسبانيا المستقبلة للمجرم غالي ل”دواعي إنسانية” تعتدي بوحشية على القاصرين
هبة بريس - الرباط
في تناقض واضح مع ادعاءاتها باحترام حقوق الانسان والدفاع عنها، وجهت السلطات الاسبانية قواتها الأمنية بالاعتداء على القاصرين الذين هاجروا بشكل لاشرعي إلى مدينة سبتة منذ يوم الأحد.
وتداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” صورا وفيديوهات توثق لمطاردات عناصر الحرس المدني لقاصرين مغاربة بشوارع وأزقة مدنتي سبتة ومليلية المحتلتين وتعنيفهم بشكل وحشي ولا انساني.
وعلق النشطاء على الفيديوهات المتداولة بالقول “كيف لدولة استقبلت مجرم حرب متهم في قضايا اختطاف واحتجاز وتعذيب واغتصاب لدواعي إنسانية أن تعتدي بشكل غير إنساني على قاصرين”، مطالبين المنظمات والجمعيات الدولية بالتدخل لحماية هذه الفئات.
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و انت تبارك الله عليك ادا كنتي فبلاصتم و 2500 واحد داخل عليك بديك الطريقة شنو كنتي غتعمل غتستقبلم بالحليب و التمر اسبانيا و المغرب اعني الحكومات تتقاذف الكرات و الشعب المطخون كيزيدو يضحكو عليه و يكملو عليه
أغلبية من الحراقة كانوا يتهمون المغرب بكل أنواع التهم و هم الان بين أيدي حفدة فرانكو الذين يعيدوا لهم التربية.