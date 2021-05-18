صورة تعبيرية

سطات.. مصرع شخص وإصابة اثنين في انقلاب سيارة اسعاف

2021-05-18 / 4:48 مساءً
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محمد منفلوطي_ هبة بريس

لقي شخص مصرعه فيما أصيب اثنين آخرين بجروح متفاوتة الخطورة في انقلاب سيارة اسعاف بدائرة البروج بالطريق الجهوية رقم 308 بإقليم سطات اليوم الثلاثاء.

وحسب معلومات حصلت عليها هبة بريس، فإن سائق سيارة الاسعاف فقد السيطرة عليها بعد انفجار احدى عجلاتها الخلفية مما أدى إلى انقلابها مخلفة قتيل وجريحين هما سيدة وسائق السيارة.

الحادث المروع، استنفرت له عناصر الدرك الملكي بالبروج والسلطات المحلية وعناصر الوقاية المدنية، للاشراف على نقل جثة الهالك صوب مستودع الاموات بمستشفى الحسن الثاني بسطات، فيما تم اجلاء الجريحين لتلقي الاسعافات الاولية بمستعجلات المستشفى ذاته.

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