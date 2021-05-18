ناصر بوريطة

أحداث فلسطين.. بلينكن يتصل ببوريطة ويؤكد على أهمية الدور المغربي في إنهاء النزاع

2021-05-18 / 4:43 مساءً
1
هبة بريس - الرباط

أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، مكالمة هاتفية مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون ناصر بوريطة، حول التطورات الأخيرة في فلسطين.

ونقلا عن الخارجية الأمريكية، فقد تحدث الطرفان حول “العنف في إسرائيل، والضفة الغربية، وغزة، والذي أودى بحياة المدنيين الإسرائيليين، والفلسطينيين بمن فيهم الأطفال”.

وفي هذا الصدد، أكد بلينكن، على أهمية الشراكة الثنائية القوية، والدور الرئيسي للمغرب في تعزيز الاستقرار في المنطقة”

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بوريطة يتباحث مع الأمين العام لمنطقة التبادل الحر القارية الإفريقية

بوريطة يتباحث مع الأمين العام لمنطقة التبادل الحر القارية…

2021-05-18 / 6:34 مساءً
Photo of المغرب يستدعي سفيرته بمدريد للتشاور

المغرب يستدعي سفيرته بمدريد للتشاور

2021-05-18 / 6:06 مساءً
Photo of في آخر تصريح له.. رئيس حكومة إسبانيا يغير لهجته: “المغرب بلد صديق و شريك”

في آخر تصريح له.. رئيس حكومة إسبانيا يغير لهجته:…

2021-05-18 / 5:21 مساءً
Photo of سفيرة المغرب بمدريد تصعد ضد اسبانيا: “هناك مواقف لا يمكن قبولها”

سفيرة المغرب بمدريد تصعد ضد اسبانيا: “هناك مواقف لا…

2021-05-18 / 3:20 مساءً
Photo of بسبب “هجرة الآلاف”.. إسبانيا تستدعي سفيرة المغرب في مدريد

بسبب “هجرة الآلاف”.. إسبانيا تستدعي سفيرة المغرب في مدريد

2021-05-18 / 3:03 مساءً
Photo of أفريكا أنتليجنس: المغرب يرفض دعوة ميركل لحضور “مؤتمر ليبيا”

أفريكا أنتليجنس: المغرب يرفض دعوة ميركل لحضور “مؤتمر ليبيا”

2021-05-18 / 2:12 مساءً
Photo of صحيفة إسبانية: “لقد احتلوا سبتة في دقائق معدودة، إنها رسالة واضحة”

صحيفة إسبانية: “لقد احتلوا سبتة في دقائق معدودة، إنها…

2021-05-18 / 12:39 مساءً
Photo of بعد عزل السنوسي.. انتخاب اعلي شهبة رئيسا لجماعة هوارة أولاد رحو بأقليم جرسيف

بعد عزل السنوسي.. انتخاب اعلي شهبة رئيسا لجماعة هوارة…

2021-05-18 / 11:44 صباحًا
Photo of “لدواعي إنسانية”.. البادئ أظلم والمغرب يواصل تلقين الدروس لإسبانيا

“لدواعي إنسانية”.. البادئ أظلم والمغرب يواصل تلقين الدروس لإسبانيا

2021-05-18 / 11:26 صباحًا
Photo of القاهرة.. وصول طائرتين مغربيتين تحملان مساعدات عاجلة للفلسطينيين

القاهرة.. وصول طائرتين مغربيتين تحملان مساعدات عاجلة للفلسطينيين

2021-05-18 / 10:41 صباحًا

تعليق واحد

  1. مجرد تساؤل.
    بمن اتصل الوزير بلينكن !!!؟؟؟
    الوزير بلينكن اتصل بوزراء خارجية الدول المطبعة كالأردن ومصر والمغرب لسببين:
    لأنهم متعاطفون مع الصهاينة ويعترفون بسيادتهم على أراضي فلسطين وليضغطوا على حماس لتقديم تنازلات للصهاينة بما يحفظ ماء وجههم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق