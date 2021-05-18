أحداث فلسطين.. بلينكن يتصل ببوريطة ويؤكد على أهمية الدور المغربي في إنهاء النزاع

هبة بريس - الرباط

أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، مكالمة هاتفية مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون ناصر بوريطة، حول التطورات الأخيرة في فلسطين.

ونقلا عن الخارجية الأمريكية، فقد تحدث الطرفان حول “العنف في إسرائيل، والضفة الغربية، وغزة، والذي أودى بحياة المدنيين الإسرائيليين، والفلسطينيين بمن فيهم الأطفال”.

وفي هذا الصدد، أكد بلينكن، على أهمية الشراكة الثنائية القوية، والدور الرئيسي للمغرب في تعزيز الاستقرار في المنطقة”

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