رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز يحط الرحال بمدينة سبتة المحتلة
هبة بريس - الرباط
حل بيدرو سانشيز رئيس الحكومة الاسبانية، قبل قليل، بمدينة سبتة “المحتلة” قصد الوقوف عن كثب على آخر تطورات تدفق الالاف من المهاجرين حلال الساعات الماضية.
وحسب وسائل اعلام اسبانية، فتأتي زيارة رئيس الوزراء للوقوف على تطورات الأمر، وكذا لطمأنة ساكنة المدينة التي أصيبت بالذعر والهلع نتيجة انتشار أعداد من المهاجرين بمختلف الأحياء والشوارع.
هذا ويشار الى أن رئيس الوزراء وصف وصول أكثر من 6000 مهاجر سري إلى سبتة بأنه “أزمة خطيرة”، ووعد بإعادة الحياة الطبيعة للمدينة في أقرب وقت.
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2 تعليقات
أين هو رئيس الحكومة ؟ لايعرف هو و بعض السياسيين إلا التنديد و أمام الكاميرات بما يحدث في فلسطين ؟ أين أنتم الآن و أنتم ترون شبابا في عمر الزهور يركبون الأمواج بحثا عن ملاذ لأحلامهم بعد أن أغلقت جميع الأبواب في بلدهم ؟ لو كانت عندكم درة كرامة ، قدموا استقالاتكم ما دمتم عاجزين عن إبداع الحلول ، غير قادرين لتقليص أجوركم و امتيازاتكم . عيب ما يحدث ، تركتم أبناءنا يجلدون من طرف الحرس الاسباني ،حفاة ،عراة ، اخجلوا من أنفسكم .
1-la difference entre gouverneur et gouverné et que les droits de l’un sont les devoirs de l’autre.et ens de depassement la justice et la sureté qui doit rentrer en jeux.
2- Les populations ne
doivent pas etre usées pour regler les comptes entre les gouverneurs à l’interieur et à l’exterieur des pays( car ignorent les ententes et et les lois en vigueur et ne sont pas procurés pour intervenir
Les reglements 3-internationales sont là pour atteindre les solutions interpays.