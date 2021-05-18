رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز يحط الرحال بمدينة سبتة المحتلة

هبة بريس - الرباط

حل بيدرو سانشيز رئيس الحكومة الاسبانية، قبل قليل، بمدينة سبتة “المحتلة” قصد الوقوف عن كثب على آخر تطورات تدفق الالاف من المهاجرين حلال الساعات الماضية.

وحسب وسائل اعلام اسبانية، فتأتي زيارة رئيس الوزراء للوقوف على تطورات الأمر، وكذا لطمأنة ساكنة المدينة التي أصيبت بالذعر والهلع نتيجة انتشار أعداد من المهاجرين بمختلف الأحياء والشوارع.

هذا ويشار الى أن رئيس الوزراء وصف وصول أكثر من 6000 مهاجر سري إلى سبتة بأنه “أزمة خطيرة”، ووعد بإعادة الحياة الطبيعة للمدينة في أقرب وقت.

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