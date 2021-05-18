ناصر بوريطة وأنجيلا ميركل

أفريكا أنتليجنس: المغرب يرفض دعوة ميركل لحضور “مؤتمر ليبيا”

2021-05-18 / 2:12 مساءً
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هبة بريس - الرباط
  • كشفت صحيفة “أفريكا أنتلجنس” أن المغرب رفض دعوة ألمانيا لحضور “مؤتمر ليبيا” المنعقد الشهر القادم ببرلين.

    وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادرها أن وزير الشؤون الخارجية والتعاون ناصر بوريطة، تجاهل دعوة المستشارة أنجيلا ميركل للحضور للمؤتمر المنعقد شهر يونيو القادم، كما أخر تعيين سفير لبرلين بالمغرب.

وتأتي هذه الخطوة بعد قرار المغرب استدعاء سفيرته ببرلين للتشاور على خلفية “المواقف العدائية لألمانيا و التي تنتهك المصالح العليا للمملكة”

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