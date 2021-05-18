عبد الفتاح السيسي

السيسي يتبرع ب500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة بعد الغارات الاسرائيلية

2021-05-18 / 1:56 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أعلنت الرئاسة المصرية تخصيص 500 مليون دولار لجهود إعادة بناء غزة في أعقاب الضربات الجوية الإسرائيلية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية في بيان: “السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يعلن عن تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية اعادة الإعمار في قطاع غزة نتيجة الاحداث الاخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الاعمار”.

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