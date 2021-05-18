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صحيفة إسبانية: “لقد احتلوا سبتة في دقائق معدودة، إنها رسالة واضحة”

2021-05-18 / 12:39 مساءً
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هبة بريس - الدار البيضاء

تتواصل ردود الفعل الإسبانية بعد نزوح جماعي لآلاف المهاجرين السريين القادمين من دول أفريقية لداخل مدينة سبتة المحتلة، حيث وصل عددهم وفق تقديرات إسبانية لأكثر من 6 آلاف شخص.

و في هذا الصدد، نشرت جريدة “فانكوارديا” الإسبانية مقالا عنونته بعبارة “المهاجرون احتلوا سبتة في دقائق معدودة” و نشرت من خلاله مجموعة من الصور لعدد كبير من الحالمين بالهجرة و هم يتجولون بكل حرية في شوارع مدينة سبتة.

و تساءلت الصحيفة الإسبانية عن دوافع نزوح هذا العدد الكبير و غير المسبوق من المهاجرين السريين لسبتة في هذا الوقت بالذات الذي تشهد فيه العلاقات بين مدريد و الرباط أزمة ديبلوماسية حقيقية بعد واقعة دخول أحد المبحوث عنهم في قضايا إجرامية دولية للتراب الإسباني بهوية غير حقيقية دون أن تتم متابعته.

و قالت ذات الصحيفة: “لقد احتلوا سبتة في دقائق معدودة، إنها رسالة واضحة” ، مشيرة لكون الأمر هو بمثابة جرس إنذار حقيقي لإسبانيا خاصة بعد أن تعالت أصوات من داخل المغرب تطالب باسترجاع سبتة و مليلية من إسبانيا.

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‫4 تعليقات

  2. علي إسبانيا أن تراجع سياستها مع المغرب و تجنب التصرف بالكيل بمكيالين. في الأخير هي الخاسرة إن فضلت مجرم علي دولة ذات سيادة كالمغرب.

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