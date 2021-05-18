وزير الداخلية الإسباني

وزير الداخلية الإسباني يهدد المهاجرين السريين الأفارقة باستعمال السلاح

2021-05-18 / 12:02 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

أكد وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا، في تصريح له نقلته وسائل إعلام إسبانية هذا الصباح أن الجيش الإسباني قد يلجأ لاستعمال السلاح في وجه المهاجرين السريين بمعبر سبتة.

و وعد فرناندو غراندي مارلاسكا وفق ذات المصادر باستعمال جميع الوسائل، بما في ذلك الجيش و السلاح، للتعامل مع أزمة الهجرة في سبتة ورفض “الاستجابات التبسيطية” مثل تلك التي طرحتها بعض التشكيلات السياسية.

تهديدات وزير الخارجية الإسبانية أثارت الكثير من الجدل داخل إسبانيا حيث اعتبرت مجموعة من الأصوات دعوة مارلاسكا باستعمال السلاح في وجه المهاجرين السريين الأفارقة بمثابة خرق لكل قوانين الإنسانية و حقوق الإنسان.

و انتقدت منظمات حقوقية تصريح وزير الداخلي الإسباني الذي فشلت حكومة بلاده في تدبير ملف الهجرة السرية و الذي أضحى يشكل عبئا ثقيلا على إسبانيا خاصة مع تدفق آلاف المهاجريين السريين لمدينة سبتة المحتلة في الساعات الماضية.

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