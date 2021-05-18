علي شهبة

بعد عزل السنوسي.. انتخاب اعلي شهبة رئيسا لجماعة هوارة أولاد رحو بأقليم جرسيف

2021-05-18 / 11:44 صباحًا
1
هبة بريس - الرباط

انتخب اعلي شهبة، عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، رئيسا لجماعة هوارة ولاد رحو باقليم جرسيف.

وجاء انتخاب علي شهبة، خلفا للرئيس السابق المعزول مولاي أحمد السنوسي.

وكانت عمالة اقليم جرسيف، قد أعلنت قبل أسبوعين عن فتح باب الترشح لرئاسة جماعة هوارة ولاد رحو.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الخارجية الإسبانية “تُجَيِّش” دبلوماسييها لتقديم رواية موحدة حول الأزمة مع المغرب

الخارجية الإسبانية “تُجَيِّش” دبلوماسييها لتقديم رواية موحدة حول الأزمة…

2021-05-22 / 2:03 مساءً
Photo of الداخلية الفرنسية: إسبانيا تدير الهجرة غير الشرعية بشكل سيء

الداخلية الفرنسية: إسبانيا تدير الهجرة غير الشرعية بشكل سيء

2021-05-22 / 12:38 مساءً
Photo of بوريطة يتباحث ونظيره بجزر القمر.. والأخير يؤكد مساندته المطلقة للوحدة الترابية للمملكة

بوريطة يتباحث ونظيره بجزر القمر.. والأخير يؤكد مساندته المطلقة…

2021-05-22 / 11:44 صباحًا
Photo of خبير فرنسي : الحكومة الإسبانية مسؤولة بشكل مباشر عن الأزمة مع المغرب

خبير فرنسي : الحكومة الإسبانية مسؤولة بشكل مباشر عن…

2021-05-21 / 8:54 مساءً
Photo of المغرب يصعد ضد إسبانيا: إخراج غالي ب”غموض” كما دخل سيفاقم الأزمة

المغرب يصعد ضد إسبانيا: إخراج غالي ب”غموض” كما دخل…

2021-05-21 / 6:05 مساءً
Photo of بوريطة يتباحث مع وزيرة خارجية جمهورية إفريقيا الوسطى التعاون بين البلدين

بوريطة يتباحث مع وزيرة خارجية جمهورية إفريقيا الوسطى التعاون…

2021-05-21 / 3:56 مساءً
Photo of تزكية أحمد خوادري و أنور النجيمي وكيلان للائحتي الحصان البرلمانية والجهوية بدائرة خريبكة

تزكية أحمد خوادري و أنور النجيمي وكيلان للائحتي الحصان…

2021-05-21 / 12:38 مساءً
Photo of صحيفة دولية: إسبانيا لديها “عقدة تاريخية مزدوجة” مع المغرب

صحيفة دولية: إسبانيا لديها “عقدة تاريخية مزدوجة” مع المغرب

2021-05-21 / 10:57 صباحًا
Photo of من بين نحو 8 آلاف شخص.. إسبانيا تعيد 6500 مهاجر إلى المغرب

من بين نحو 8 آلاف شخص.. إسبانيا تعيد 6500…

2021-05-21 / 10:09 صباحًا
Photo of بوريطة : مدريد تحاول استغلال أحداث سبتة كـ “مطية للهروب من النقاش الحقيقي”

بوريطة : مدريد تحاول استغلال أحداث سبتة كـ “مطية…

2021-05-20 / 11:32 مساءً

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق