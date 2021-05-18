بعد عزل السنوسي.. انتخاب اعلي شهبة رئيسا لجماعة هوارة أولاد رحو بأقليم جرسيف

هبة بريس - الرباط

انتخب اعلي شهبة، عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، رئيسا لجماعة هوارة ولاد رحو باقليم جرسيف.

وجاء انتخاب علي شهبة، خلفا للرئيس السابق المعزول مولاي أحمد السنوسي.

وكانت عمالة اقليم جرسيف، قد أعلنت قبل أسبوعين عن فتح باب الترشح لرئاسة جماعة هوارة ولاد رحو.

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