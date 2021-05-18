محطة ولاد زيان

محطات الحافلات مملوءة عن آخرها والوجهة : مدن الشمال

2021-05-18 / 11:19 صباحًا
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هبة بريس - الرباط

شهدت محطة حافلات عدد من المدن المغربيةط منذ مساء أمس الاثنين، توافد العشرات من المهاجرين المنحدرين من دول افريقيا جنوب الصحراء والمغاربة الراغبين في السفر الى مدن الشمال.

وعرفت الحافلات المتوجهة لمدن تطوان وطنجة والناظور، إقبالا غير مسبوق وصل حد الشجار على تذاكر السفر للوصول في أسرع وقت الى الوجهات المذكورة والهجرة بعدها سباحة أو برا الى الضفة الأخرى.

واستنفرت المصالح الأمنية والقوات العمومية مختلف عناصر بمحطات الحافلات لمنع المهاجرين من التنقل الى المدن المذكورة خوفا من الفوضى.

هذا ويشار الى أن مدينة سبتة شهدت توافد الالاف من المهاجرين السريين القادمين سباحة من مدينة الفنيدق.

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