لقاح كورونا
لقاح ضد كورونا

روسيا تعلن طرح رابع لقاح ضد فيروس كورونا قريبا

2021-05-18 / 10:57 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن لقاحا رابعا ضد فيروس كورونا المستجد سيتم طرحه قريبا في روسيا.

وجاء تصريح الرئيس الروسي خلال مراسم تسلمه أوراق الاعتماد لسفراء أجانب، اليوم الثلاثاء. كذلك دعا الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، والدول الأخرى، إلى العمل بشكل جيد في مكافحة جائحة كورونا.

وأكد الرئيس الروسي أن روسيا منفتحة على الشراكة متبادلة المنفعة، كما أنها مستعدة للتعاون مع جميع البلدان على مبادئ المساواة وعدم التدخل.

ولدى روسيا ثلاث لقاحات ضد فيروس كورونا وهي: “سبوتنيك V” من مركز أبحاث غاماليا، ويعد “سبوتنيك V” أول لقاح مسجل في العالم ضد فيروس كورونا المستجد، و”أبيفاك كورونا”، و”كوفيفاك”.

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