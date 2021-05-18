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ظاهرة فريدة.. صخرتان ضخمتان تقتربان من الأرض هذا الاسبوع

2021-05-18 / 10:02 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

في ظاهرة فريدة من نوعها، قد تقترب صخرتان فضائيتان ضخمتان بحجم ملاعب كرة القدم من الأرض هذا الأسبوع، لتجعل هذه الفترة أسبوعاً هاماً بالنسبة للكويكبات الكبيرة.

ومن المحتمل أن تحدث مقاربات طيلة الوقت، حيث تنبأ مركز دراسات الأجسام القريبة من الأرض (CNEOS) التابع لوكالة ناسا، الأمر، كاشفاً أنه يتتبع عادة الصخور الفضائية التي تمر بالقرب من كوكبنا أثناء دورانها حول الشمس، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة “نيوز ويك”.

أما من حيث المساحة، فإن المسافة نسبية، حيث من الممكن أن تنزلق صخرتان من الفضاء وهما 2021 HC3 و2021 AE4.

إلى ذلك، أِشارت المعلومات إلى أن الانزلاق عبر كوكبنا قد يكون على مسافة تقارب 18 مرة من القمر.

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