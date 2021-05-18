بيدرو سانشيز

رئيس الحكومة الإسبانية يلغي زيارة لباريس لعقد اجتماع حول “أحداث سبتة”

2021-05-18 / 9:35 صباحًا
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هبة بريس - الرباط

ألغى رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، زيارة له للعاصمة الفرنسية باريس لحضور مؤتمر دولي، لعقد اجتماع مع وزراء الحكومة حول الأوضاع في مدينة سبتة المحتلة.

وأعلن رئيس الحكومة الاسباني في تغريدات مشرها على حسابه الرسمي بموقع تويتر، أنه قرر إلغاء زيارته لباريس بسبب الأحداث التي شهدتها مدينة سبتة المحتلة خلال الساعات الأخيرة إثر وصول الآلاف من المهاجري السريين لها سباحة من المغرب.

وأكد المسؤول الحكومي، على أن الحكومة تؤكد لساكنة سبتة على أنها تضمن سلامتهم وتضمن أمن النظام العام تحت أي ظرف من الظروف، مشددة خلى أنها تعمل على عودة تلحياة الطبيعية للمدينة في أفرب وقت ممكن.

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