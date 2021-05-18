“طوفان بشري” يقضي ليلة بيضاء بسواحل الفنيدق للعبور إلى سبتة
شهدت سواحل مدينتي الفنيدق وطنجة مساء أمس الاثنين، توافد العشرات من المهاجرين الافارقة المنحدرين من جنوب الصحراء وعدد من المغاربة، الذين يحلمون بالهجرة للضفة الأخرى.
وتوجه عدد كبير من “الأفارقة” والشباب والقاصرين المغاربة منذ صباح أمس الاثنين الى سواحل الشمال، محاولين العبور إلى مدينة سبتة المحتلة، على غرار المئات والالاف من المهاجرين السريين الذين وصلوا سباحة الى ثغر سبتة مساء أول أمس الأحد.
وعلى طول السواحل، استنفرت القوات العمومية مختلف عناصرها لحراسة المكان، ومنع أي عملية هجرة سرية، في حين اختارت الوفود التي وصلت إلى مدينتني الفنيدق وطنجة قضاء ليلة بيضاء بالمكان لاختيار الوقت المناسب للعبور.
هذا ويشار الى أنه أزيد من 5000 مهاجرا سريا ينحدرون من دول افريقيا جنوب الصحراء والمغرب وصلوا منذ يوم الأحد الى مدينة سبتة المحتلة سباحة، ما آثار صدمة وهلع السلطات الإسبانية.
4 تعليقات
مهزلة سيضر بصورة المغرب دولبا و سيعلم العالم اننا نعاني فقر مضقع.
حتى تعلم الجارة الإسبانية مهمة المملكة المغربية وعبء حراس الحدود المغاربة كم يعانون لحماية حدودها ومرة أخرى يجب على اسبانيا أن تقدر قدرات المغرب ولا تتلاعب معه كاستضافة الانفصاليين هذا هو اللعب بالنار أنا أحيي السياسة الملكية الرزينة في اتحاد مثل هذه القرارات ومرة أخرى لا تلعبوا مع المغاربة
الفقر ليس عيبا أخي، المهم تقزيم اسبانيا لتعرف حجمها الحقيقي.
كيف يشعر المسؤولون على تسيير الشان العام، وكيف يشعر اصحاب الملايير المغاربة الذين يتهربون من الضريبة، واصحاب المشاريع الذين يستغلون العمال ابشع استغلال، وما راي السياسيين المعارضين في تجريم الثراء غير المشروع؟ ونفس التساؤل للراشين والمرتشين والغشاشين الذين اوصلول المغرب الى هذا المستوى،
وكذلك الاسر التي تنازلوا على تربية اولادهم للشارع، ولاعلام 2m والاولى و….