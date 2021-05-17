تدفق المهاجرين ..مطالب بإستقالة وزير الداخلية الاسباني ودعوة للتواصل مع المغرب

هبة بريس ـ الرباط

طالب رئيس الحزب الشعبي الإسباني ، بابلو كاسادو ، يوم الاثنين رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز ، بضمان سلامة الحدود الإسبانية في سبتة على الفور، لمواجهة أزمة الهجرة التي تعاني منها المدينة.

كما طالب الحزب الإسباني حكومة سانشيز بالتنسيق مع المغرب لإعادة المهاجرين الذين توافدوا على سبتة منذ الساعات الأولى من صباح يومه الإثنين.

كما وجهت نائبة سكرتير الحزب الشعبي ، آنا بلتران ، انتقاذا لاذعا لوزير الداخلية الإسباني ، فرناندو غراندي مارلاسكا ،

وطالبته بالاستقالة مؤكدة ” ً إنه لا يفعل شيئا مع أزمة الهجرة في جزر الكناري ولا ينوي فعل أي شيء في سبتة“

وفي شق اخر ، اعتبر خوان فيفاس حاكم مدينة سبتة المحتلة ، أن ما حدث في الساعات الأخيرة بالمدينة السليبة ،يستوجب «الوحدة والمسؤولية»، لافتا الى أن الأمر لايتعلق بقضية هجرة ، وإنما بإعادة الحياة الطبيعية على الحدود مع سبتة.

وطالب خوان في تصريح للصحافة المحلية ،من الحكومة المركزية التدخل لمساعدة الثغر المحتل على استعادة ما أسماه “الوضع الطبيعي” قائلا :”يجب استعادة الوضعية الطبيعية على الفور وبقوة”.

وفي أكبر هجرة جماعية في تاريخ سبتة المحتلة، وصل أزيد من 2700 مغربي، بينهم نساء وأطفال وعائلات بأكملها، حسب ما أوردته جريدة “ألفارو” الإسبانية.

ودخل عدد من المهاجرين غير النظاميين إلى سبتة سباحةً وعبر القوارب المطاطية وعلى الأقدام بعد اجتياز السياج الحدودي مع الفنيدق وبليونش، وذلك منذ فجر اليوم الإثنين.

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