وصول 5000 مهاجر الى سبة
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5000 مهاجر اقتحموا ثغر سبتة المحتلة

2021-05-17 / 11:29 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

توافد المئات من المواطنين، الذين يخوضون مسيرة عفوية إلى المعبر الحدودي للمدينة المحتلة، واكبت انتشار أخبار بنجاح أزيد من 5000 منهم في بلوغها سباحة.

ودخل عدد من المهاجرين غير النظاميين إلى سبتة سباحةً وعبر القوارب المطاطية وعلى الأقدام بعد اجتياز السياج الحدودي مع الفنيدق وبليونش، وذلك منذ فجر اليوم الإثنين وإلى حدود اللحظة.

وتمكن المهاجرين من بلوغ مدينة سبتة دون أن يواجهوا أي عقبات، معتبرة أن عدم تدخل السلطات المغربية مرده التوتر في العلاقات الديبلوماسية بين المغرب وإسبانيا.

ووصفت وسائل إعلام إسبانية، هذا الهجوم على الثغر المحتل، ب”الهجرة الجماعية الكبرى”، محملة الحكومة الإسبانية المركزية مسؤولية ترك سبتة وحيدة أمام الضغوط المغربية، مطالبة بضرورة التدخل قبل فوات الأوان.

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